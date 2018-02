Guarani testa batalhão de zagueiros O Guarani não tem uma defesa ainda confiável no Campeonato Brasileiro, mas de repente o técnico Zetti se viu numa situação interessante no Brinco de Ouro. Como na partida contra o Fluminense não poderá contar com o titular Paulo André, suspenso com três cartões amarelos, ele promete testar todos os zagueiros que têm à disposição. Exceto Juninho, que vem sendo o titular, todos os demais serão testados nos treinamentos. Entre os mais cotados para entrar está Marcelão, ex-Oeste de Itápolis, que faria sua estréia para inclusive justificar sua contratação. Tiago também briga pela vaga , que ainda tem o veterano Carlinhos e o reserva Nenê como pretendentes. Com relação a Gláuber suas chances são menores porque ele retorna de uma contusão muscular, estando num ritmo inferior aos demais. "A obrigação do técnico é observar todos e escalar o melhor. Assim vou fazer", prometeu Zetti que terá no meio campo a possibilidade de escalar Careca, que cumpriu suspensão automática. Mas Roberto tem chance de continuar no time. Mesmo com o atacante Valdir Papel liberado, o treinador preferiu manter Jônatas no ataque do Guarani ao lado do experiente Viola. Assim o time reiniciou os treinamentos com bola nesta segunda-feira de manhã na cidade de Jaguaríuna. Os jogadores passaram uma semana realizando atividades físicas, com o preparador Fernando Moreno. O primeiro coletivo está marcado para quarta-feira à tarde, uma vez que não houve a possibilidade do time realizar amistoso contra uma seleção de Cuba que está no país. O próximo compromisso do Guarani pelo Campeonato Brasileiro será no sábado, diante do Fluminense, em Volta Redonda-RJ. O time campineiro ocupa a 18ª posição na tabela de classificação, com oito pontos ganhos.