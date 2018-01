Guarani testa mudanças em amistoso O Guarani fará um amistoso internacional nesta quinta-feira, às 16 horas, contra o Boston Revolution, time norte-americano que está no Brasil. O técnico Zé Mário já avisou que usará este jogo para testar algumas mudanças que poderá colocar em prática diante do América, domingo, no Rio, pelo Torneio Rio-São Paulo. O elenco do Guarani retorna ao trabalho nesta terça-feira, depois da folga no carnaval. O meia Martinez, expulso na partida contra a Portuguesa, não poderá jogar domingo e, por isso, deve ficar fora do amistoso. Em seu lugar será testado Souza, que já atuou alguns minutos no último jogo. Outra opção é o recuo de Dudu para o meio-de-campo, com a entrada do atacante Zé Afonso na frente. "Esta é uma opção que, em princípio, não gosto tanto", confessou Zé Mário. A maior novidade no amistoso internacional, o 19º do clube no estádio Brinco de Ouro, deve ser a presença do ex-centroavante Careca, de 41 anos, que mora em Campinas e foi convidado a participar alguns minutos da partida.