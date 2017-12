Guarani testa novas mudanças Precisando vencer para continuar vivo no Campeonato Brasileiro, o Guarani pode ter mudanças para o jogo contra o Vitória, domingo à tarde, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Decepcionado com a apatia do time na derrota de 1 a 0 para o Flamengo, o técnico Jair Picerni testou três mudanças no rápido coletivo realizado nesta tarde na estância hidromineral de Serra Negra (SP). O meia Simão treinou improvisado na lateral direita, onde já atuou algumas vezes, no lugar de Dida. No meio campo, Luís Fernando perdeu seu lugar para Valdeir, enquanto Harison ocupou a vaga deixada por Simão. A preocupação de Picerni é dar mais força ofensiva ao time, que tem o pior ataque da competição, com apenas 35 gols. "Precisamos ter mais opções de jogadas e a entrada destes meias pode ajudar nosso ataque", espera o treinador. Mas ele não confirmou as mudanças testadas no excelente gramado da Fazenda Santa Rosa, deixando a definição para o coletivo-apronto de sexta-feira à tarde no Brinco. A comissão técnica, juntamente com a diretoria, resolveu treinar dois dias fora da cidade. A delegação retorna a Campinas na quinta-feira à noite, com os joga dores folgando na sexta-feira cedo e treinando à tarde. Vice-lanterna, com 39 pontos, o time campineiro está tentando fugir da zona do rebaixamento. E planeja tentar vencer quatro dos seus últimos seis jogos para não ser rebaixado à Série B. Mas a expectativa é cada vez mais pessimista, porque mesmo se vencer seu próximo compromisso o time não sairá desta posição porque o Atlético-MG, 22º colocado, tem 43 pontos.