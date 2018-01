Guarani testa reforços contra Avaí-SC O Guarani inicia sua preparação efetiva para o campeonato Brasileiro com um amistoso, neste domingo, às 11 horas, contra o Avaí, em Florianópolis. Será a primeira grande chance do técnico Hélio dos Anjos ver em ação seus novos jogadores, inclusive alguns reforços que chegaram esta semana no Brinco de Ouro. "Ainda estamos numa fase inicial de treinamentos e não podemos fazer uma avaliação completa. Mas será uma boa chance de vermos os jogadores em campo", disse o técnico, que aprovou os reforços apresentados pela diretoria. O que tem mais agradado é o lateral-esquerdo Jadílson, ex-Botafogo-SP, destaque nos treinos, principalmente com seu forte jogo ofensivo. O atacante Bocão, do Flamengo de Guarulhos, também terá a oportunidade de atuar em Santa Catarina. O volante Henrique, ex-União Barbarense, ainda está fora de forma e só deve entrar em campo no segundo tempo. Dois reforços estão fora deste jogo: o zagueiro Sangaletti, ainda no Náutico-PE, e o atacante Cléber, ex-Portuguesa. Os dois só se apresentam na próxima semana. Além do jogo deste domingo, o Guarani fará mais dois amistosos no Sul do país. Quarta-feira enfrenta o Criciúma, às 20h30, enquanto no sábado pega o Internacional-RS, em Porto Alegre. O adversário do Guarani se prepara para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time é dirigido por Humberto Ramos, ex-Atlético-MG, que escalou sua equipe com Humberto; Paulo Sergio, Marcelo, Reinaldo e Luis Fernando; Junior, Edno, Marquinhos Rosa e Ronaldinho; Willian Carioca e Rinaldo. O Guarani deve jogar com Gilberto; Ernani, Edu Dracena e Glauber; Rafael, Alexandre, Martinez e Renato; Marcinho e Zé Carlos. A partida deverá começar às 11 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis-SC.