Guarani testa time contra Revolution O técnico Zé Mário, do Guarani, aproveitará o amistoso internacional contra o New England Revolution, nesta quinta-feira, às 16h00, no estádio Brinco de Ouro, para testar a nova formação no meio-campo que enfrentará o América Carioca, domingo, pelo Rio-São Paulo. Preocupado com o eventual menosprezo aos adversários, o técnico bugrino alerta que os dois jogos são importantes para o futuro do time. "O jogo-treino servirá como uma avaliação para enfrentarmos o América, que mesmo na lanterna será um leão em campo por que precisa da vitória", disse o técnico. Em campo, ele testará o meia Souza no lugar de Luis Fernando Martinez, expulso diante da Portuguesa de Desportos. A outra opção é o recuo de Marcinho com a entrada de Zé Afonso no ataque. "Difícil se não tivesse ninguém para colocar em campo", desconversa Zé Mário, demonstrando tranqüilidade. Ele só não quer dar moleza para o adversário de domingo, no Rio. O Guarani ocupa a oitava posição no Rio-SP, com oito pontos. Depois de pegar o América o time vai receber, em Campinas, o Americano.