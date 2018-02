Guarani traça objetivos contra Criciúma O Guarani vai enfrentar o líder Criciúma, domingo à tarde, no estádio Brinco de Ouro com dois objetivos claros definidos pelo técnico Zetti: somar os três pontos em casa e ganhar moral para marcar efetivamente o início da recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. "Acho que primeiro devemos fazer a lição de casa. Neste jogo, especificamente, vamos enfrentar um adversário forte, que lidera a competição. Se o superarmos, mostraremos que temos condições de brigar com os outros concorrentes", explicou Zetti. Esta mesm a história ele tem batido diariamente na cabeça dos jogadores. Este trabalho psicológico já conseguiu mudar a postura do time, inclusive no empate por 1 a 1 com o Fluminense, em Volta Redonda. O Guarani continua em 19º lugar, com nove pontos. Com relação ao time, está praticamente definido com a volta de Paulo André, após cumprir suspensão automática, no lugar de Marcelão. Sem Viola, suspenso com três cartões amarelos, Valdir Papel terá sua primeira chance como titular.