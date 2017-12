Guarani traça planos para 2004 Ainda brigando por uma vaga na Copa Sul-Americana, o Guarani começa a se programar para a próxima temporada. O presidente José Luís Lourencetti, que deverá ser reeleito por mais quatro anos por ser a única chapa registrada para as próximas eleições, já começou a conversar com alguns jogadores pensando na renovação de contratos para a disputa do Campeonato Paulista. A intenção do dirigente é abaixar os salários de alguns jogadores. Afinal, neste Brasileiro, apesar do pagamento dos atletas estar em dia, o clube vem sofrendo bastante para arrumar dinheiro para quitar suas dívidas. Alguns jogadores, como o meia Marquinhos e o zagueiro Bruno Quadros, que têm os maiores salários do elenco, só deverão permanecer no Brinco de Ouro se aceitarem uma redução salarial. O lateral-direito Ruy, que tem seus direitos federativos presos ao Cruzeiro, fez uma grande campanha e os mineiros deverão pedir a sua reintegração ao elenco para 2004. Enquanto a diretoria trabalha nos bastidores, os jogadores continuam de folga. Como no fim de semana não haverá rodada do Brasileiro em virtude das Eliminatórias da Copa do Mundo, o elenco deverá se reapresentar ao técnico Barbieri somente na sexta-feira.