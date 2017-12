Guarani traz 2 reforços da Argentina Sem conseguir jogadores de qualidade no futebol brasileiro, a direção do Guarani está apelando para o país vizinho para se reforçar em 2004. Assim, a diretoria apresentou no final da tarde desta sexta-feira dois reforços para o time: os meias argentinos Loscri e Liberman. O presidente José Luiz Lourencetti tratou de se apresentar como defensor dos desconhecidos contratados. "Nós já estávamos acompanhando estes dois argentinos há algum tempo. Além disso, assistimos várias fitas deles", assegurou o dirigente, lembrando ainda que virão mais "quatro ou cinco jogadores para serem titulares no próximo ano". Loscri, de 26 anos, acaba de ser campeão boliviano pelo The Strongest e disse que sabe muito pouco da história do Guarani. É cabeludo, bem ao estilo argentino. Liberman, de 31, é um verdadeiro "estrangeiro", chegando ao Brasil como sexto país a defender na carreira. Antes passou por Argentina, Colômbia, Bolívia, Uruguai e Equador, onde marcou sete gols pelo Deportivo Cuenca nesta temporada. Alto, com 1,85 metro, chamou a atenção no Brinco de Ouro por seu cabelo oxigenado. Os valores da negociação não foram revelados, mas os contratos vão durar até o final de 2004. Antes deles, o Guarani tinha apresentado o lateral Júnior Barbosa, campeão pelo Oeste de Itápolis e que estava na Matonense.