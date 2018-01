Guarani traz volante do Criciúma Depois de deixar a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani inicia a semana com algumas novidades. Depois da apresentação do atacante Vágner Carioca, a diretoria confirmou a contratação do volante Márcio Carioca, de 21 anos, do Atlético-MG. Depois de ser afastado do grupo principal do Criciúma, Vágner foi emprestado até o término deste ano ao Guarani. Ele tem contrato com o time catarinense até o final de 2007. Na semana passada ele foi afastado do elenco do Criciúma por ter se envolvido numa briga. "Na verdade houve um incidente com um torcedor. Não sou de farra e nem de briga", avisou na sua chegada a Campinas. Márcio começou sua carreira em 2002 no Mogi Mirim e de lá foi para o Corinthians-AL, se destacando no Campeonato Alagoano daquele ano. No time mineiro ele teve algumas oportunidades no Brasileirão, mas não se firmou como titular. Além destes dois reforços, o clube deve anunciar nos próximos dias a contratação de mais um zagueiro, cujo nome não foi revelado e possivelmente de mais um atacante. Enquanto uns chegam, outros saem. O volante Careca já se desligou e está acertando sua volta ao Santo André. O zagueiro Paulo André continua negociando sua ida ao futebol italiano. O Guarani é o 20º posição, somando oito pontos. Na próxima sexta, o Guarani enfrenta o Criciúma, em Santa Catarina.