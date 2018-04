Guarani traz volante Marcos Paulo Precisando de reforços para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Guarani apresentou apenas um reforço neste último dia de inscrições: o volante Marcos Paulo, ex-Cruzeiro, e que estava no Maccabi Haifa, de Israel. O técnico Agnaldo Liz aprovou a contratação, que se arrastava há três semanas, mas ressaltou que o time só evitará o descenso ?com a garra e união dos jogadores que estão no grupo?. Marcos Paulo, de 27 anos, já defendeu Grêmio-RS, Sporting de Lisboa e Udinese, da Itália. Desde 2001 estava no futebol israelense e deve iniciar a treinar na próxima semana no Estádio Brinco de Ouro. O técnico Agnaldo Liz tenta passar tranqüilidade ao elenco, confirmando após o coletivo desta quinta-feira à tarde a única mudança do time: a entrada de Valdir Papel na vaga de Sandro Hiroshi, suspenso com três cartões amarelos. ?Desde segunda-feira já tinha avisado o que mudaria. Então, não há novidade?, explicou Liz. O treinador também garantiu a presença do atacante Viola, que negocia com a direção o pagamento de um mês e meio de salários atrasados. Apesar disso, Viola está confirmado para o jogo diante do Paraná, sábado à tarde, em Curitiba, no ?jogo de seis pontos? porque envolverá dois clubes ameaçados pelo descenso. O Guarani é o lanterna com 28 pontos. Os jogadores participarão apenas de um rachão nesta sexta-feira cedo e à tarde viajam para a capital paranaense.