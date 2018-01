Guarani treina com Gilson e joga com Alex A falta de comunicação entre o gerente de futebol, Neto Ferreira, e o técnico José Macia, Pepe, acabou atrapalhando a definição do time do Guarani para o jogo contra o Fluminense, domingo, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. A diretoria vetou a escalação do lateral-esquerdo Gilson, que está sendo negociado, e Alex será mantido na posição. Mas a comunicação da diretoria pegou o técnico de surpresa, uma vez que ele vinha treinando com Gilson desde o início da semana. Seu objetivo era ganhar mais força na marcação pelo lado esquerdo. Gilson voltou ao clube segunda-feira depois de uma tentativa frustrada em se transferir para o Lokomotiv, da Rússia. Ele, porém, já tem nova data marcada para deixar o Brinco de Ouro: dia 5 de julho, quando deve viajar para outro time russo ou da Turquia. O nome do seu novo clube não foi revelado. Na lateral direita, Pepe confirmou a entrada de Ruy no lugar de Simão. No meio campo, Leandro Guerreiro terá a função de segundo volante ao lado de Emerson, que volta de suspensão automática. Esquerdinha deve voltar para o banco de reservas por conta de suas fracas atuações. Estas mudanças foram testadas no coletivo desta sexta-feira à tarde no Brinco de Ouro, que serviu praticamente para definir o time. O Guarani tem 18 pontos e ocupa a décima posição.