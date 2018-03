Guarani treina para Taça em Marília O técnico Zé Mário, do Guarani, quer aproveitar ao máximo a semana para acertar o time que disputa da Taça Cidade de Marília. Mesmo sendo uma competição de caráter amistoso, o objetivo é chegar na frente dos outros três participantes do quadrangular. A estréia do Guarani será contra o time da casa, sexta-feira à noite. No outro jogo se enfrentam União São João de Araras e Juventude (RS). Os vencedores vão decidir o título no domingo. Todos os jogos serão realizados no estádio Bento de Abreu. As principais novidades do time podem ser os retornos do zagueiro Gilmar Lima, em recuperação física, e do veterano atacante João Paulo, que foi liberado pelo departamento médico. "O time está evoluindo", garante Zé Mário, que aprovou a movimentação do time na vitória de 2 a 0 sobre o Juventus, em jogo-treino realizado na Rua Javari, na capital. A diretoria promete pagar até esta terça-feira os três meses de salários atrasados, tanto dos jogadores como dos funcionários do clube. A idéia é começar o mês com tudo em dia para criar uma situação favorável ao time dentro do Campeonato Brasileiro. A estréia será diante do Atlético Paranaense, dia 11, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.