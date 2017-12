Guarani troca treinos por vacinação Jogadores e comissão técnica do Guarani saíram da rotina de treinos neste começo de tarde de quinta-feira e foram vacinados contra a febre amarela, no posto de saúde do bairro São Fernando, próximo ao estádio Brinco de Ouro. A diretoria do clube campineiro adotou essa medida preventiva, já que o time enfrentará o União Cacoalense, em Rondônia, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. A Amazônia é uma região com grande incidência da doença. "Lá no Paraná, quando criança, eu vivia tomando vacina, mas aqui em Campinas não é comum", brincou Alex, que deve estar deixando o meio campo para voltar à lateral-esquerda. Enquanto isso, o técnico Joel Santana continua preparando o time para o jogo de domingo contra o Ituano, em Itu, pelo Campeonato Paulista. Com a contusão do atacante Evandro Roncatto, que deve ficar dez dias fora dos gramados, Ludemar se torna nome quase certo ao lado de Viola. Outra mudança pode ser efetuada: Reinaldo pode entrar no meio campo. Com isso, Alex seria recuado à lateral-esquerda, enquanto Patrick voltaria ao banco. O zagueiro Nenê continua fora, pois foi punido por dois jogos - um já cumprido - pela expulsão no empate contra o São Caetano (1 a 1). Assim, fica praticamente descartada possibilidade de Joel optar pelo 3-5-2. O time campineiro ocupa a nona colocação do Grupo 2, com três pontos, e ainda luta para conquistar a sua primeira vitória.