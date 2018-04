Guarani tropeça e fica só no empate sem gols com o São Bernardo

CAMPINAS - O Guarani segue sem vencer no Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, ficou no empate por 0 a 0 com o São Bernardo, pela segunda rodada. Como perdeu na estreia para o Linense por 2 a 1, o Guarani terá que achar motivação, já que no sábado enfrenta a Ponte Preta no dérbi.

Nesta quarta, mais cedo, a Ponte Preta ganhou do Corinthians, por 1 a 0, e já tem quatro pontos. Com um, o Bugre está em 16.º lugar, mesma pontuação do São Bernardo, que está uma posição abaixo.

O Guarani começou o jogo melhor e, aos 12 minutos, quase abriu o placar com Siloé, que fazia sua estreia. Lançado, ele invadiu a área e bateu colocado, acertando a trave de Wilson Júnior. O São Bernardo se soltou no jogo na parte final do primeiro tempo e, aos 26, quase fez com Michel. A defesa do Guarani fez linha de impedimento, o atacante invadiu livre e bateu para uma linda defesa de Emerson.

A segunda etapa foi muito equilibrada, com os dois times criando poucas jogadas de ataque. A melhor do Guarani aconteceu aos 36 minutos. Após cruzamento, a defesa do São Bernardo se atrapalhou e a bola sobrou para Siloé, que, livre, demorou para o chute e em cima da linha Daniel Marques afastou o perigo.

Na próxima rodada, o Guarani fará o dérbi campineiro contra a Ponte Preta, às 17 horas de sábado, no estádio Brinco de Ouro. Já o São Bernardo volta ao campo no próximo domingo, às 19h30, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto.

GUARANI 0 x 0 SÃO BERNARDO

GUARANI - Emerson; Oziel, Leandro Souza, Montoya e Bruno Recife; Ademir Sopa, Denner, Eusébio (Lusmar) e Fumagalli (Wesley); Dudu (Gabriel) e Siloé. Técnico: Zé Teodoro.

SÃO BERNARDO - Wilson Junior; Régis, Daniel Marques, Samuel e Gleidson (Luciano Mandi); Dudu Lima (Radar), Naldinho, Kléber (Ricardinho) e Bady; Michel e Fernando Baiano. Técnico: Luciano Dias.

CARTÕES AMARELOS - Ademir Sopa (Guarani); Régis, Gleidson, Bady e Dudu Lima (São Bernardo).

ÁRBITRO - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

RENDA - R$ 39.593,00.

PÚBLICO - 2.190 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).