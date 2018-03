Guarani usa jogo de domingo como treino Desclassificado do Campeonato Paulista, o Guarani utilizará o jogo contra o Santo André, no domingo, como uma espécie de treinamento para a partida diante do América-MG, quarta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. A competição é vista como a salvação para o conturbado início de temporada do time de Campinas. Para os próximos dois jogos, o técnico Joel Santana, que em princípio, será mantido no cargo, tenta superar os problemas enfrentados pelo time durante a semana. Ele não poderá contar com o volante Sidney, que sofre de pericardite - inflamação na membrana que envolve o coração. Além disso, o meia Alex, principal jogador do time, também ficará fora. Ele foi negociado com o Internacional por R$ 800 mil e já se apresentou ao clube de Porto Alegre. Para as duas vagas abertas, Joel Santana deve escalar Reinaldo e o argentino Liberman. O Guarani ocupa a oitava colocação do grupo 2 do Paulistão, com oito pontos.