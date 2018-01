Guarani usa reunião para apontar erros Uma reunião entre o gerente de futebol Neto Ferreira e o técnico Barbieri, que durou mais de três horas na manhã desta quarta-feira, serviu para apontar alguns erros cometidos pelo Guarani contra o Cruzeiro e também começar a definir o time que enfrenta o Juventude, dia 14, em Campinas. De volta aos treinamentos, também nesta quarta-feira, os jogadores querem esquecer a goleada por 4 a 1 sofrida diante do time mineiro e já pensam no jogo contra os gaúchos. Para este jogo, o treinador não poderá contar com o lateral-direito Ruy, expulso contra o Cruzeiro, e também o goleiro Jean e o zagueiro Paulão, que cumprem suspensão. Por outro lado, a maior novidade pode ser a entrada do atacante Evandro Roncatto. O jogador foi campeão mundial recentemente defendendo a seleção brasileira Sub-17 na Finlândia e pode ser o companheiro de Wágner no ataque, uma vez que Rodrigão e Creedence andam em baixa no clube.