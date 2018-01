Guarani usou Rogério Ceni como exemplo Por incrível que pareça, o goleiro Rogério Ceni, do São Paulo, teve uma participação na vitória do Guarani sobre o Ituano, por 2 a 1, na sexta-feira passada. Ele foi usado como exemplo e fator motivador pelo técnico Luiz Carlos Ferreira, que pela primeira vez colocou o time de Campinas fora da zona do rebaixamento da Série B do Brasileiro - com 12 pontos, está em 16º lugar. Antes do jogo, o treinador mostrou aos atletas do Guarani um vídeo com os recentes gols do goleiro do São Paulo. Segundo Luiz Carlos Ferreira, Rogério Ceni é um exemplo de motivação. E um bom exemplo disso é a imagem da vibração dele após marcar o gol contra o River Plate, pela semifinal da Libertadores. "Esta cena ilustra bem o que eu quero. Um time vibrante durante os 90 minutos. O time tem que estar motivado para alcançar uma boa seqüência na competição", explicou. Como a idéia deu certo, o treinador do Guarani já prepara outras idéias para motivar o grupo. Nos próximos jogos, Luiz Carlos Ferreira deve convidar ex-jogadores para darem palestras. Campeão brasileiro em 1978 e atualmente comentarista esportivo, Zenon deve ser o primeiro. Enquanto isso, o time segue se preparando para jogar fora de casa com a Anapolina, na sexta-feira. Mas, nesta segunda, o Guarani perdeu dois jogadores para o futebol europeu. Reinaldo vai jogar na Grécia e o lateral Adalto está negociando com o Vitória de Setúbal, de Portugal.