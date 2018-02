Guarani vai antecipar renovação A eliminação do Guarani na Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), domingo pela manhã, ao empatar sem gols com o Comercial, no Brinco de Ouro, deve precipitar as férias dos jogadores e antecipar o processo de renovação do elenco para a temporada de 2006. Há 10 dias, o time já tinha ficado fora do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B e tinha priorizado a Copa FPF, porque a competição garante ao campeão uma vaga na Copa do Brasil. A idéia era usar os jogadores com contrato na competição, mas ninguém esperava a eliminação em casa, com o segundo empate com o Comercial - o primeiro foi de 2 a 2, em Ribeirão Preto. Antes de definir o elenco, porém, a diretoria espera fechar detalhes com o técnico Luiz Carlos Ferreira. Nesta segunda-feira, o lateral Mariano renovou seu contrato por mais dois anos, antecipando ao seu término que aconteceria em dezembro.