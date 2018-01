Guarani vai anunciar mais 2 reforços Mesmo já tendo anunciado as contratações do goleiro Jean, do lateral Paulo Henrique, do meia Esquerdinha e do atacante Wágner, a diretoria do Guarani não pára de reforçar a equipe e deve apresentar mais dois nomes para a disputa da temporada 2003. O zagueiro Paulão, do Juventude-RS, e o atacante Lúcio, do Cruzeiro, já estão contratados e deverão estar no estádio Brinco de Ouro na segunda-feira para assinarem seus contratos. Quanto ao atacante Sérgio Alves, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro deste ano, com 12 gols marcados, dificilmente permanecerá no clube. O jogador teria uma proposta do futebol árabe e deve acertar sua transferência. O mais cotado para comandar o ataque em 2003 é Rodrigão, revelado pelo Santos.