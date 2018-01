Guarani vai ao ataque contra Juventude Precisando da vitória para manter suas esperanças de chegar entre os quatro primeiros colocados para garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2004, o Guarani promete ser bastante ofensivo diante do Juventude, domingo, em Campinas. Tanto que o técnico Barbieri está testando novas fórmulas que garantam maior agressividade ao time dentro do Campeonato Brasileiro. As mudanças serão testadas em duas etapas. Numa delas, nesta quinta-feira à tarde, e outra sexta-feira cedo quando acontecerá o coletivo-apronto no gramado do Brinco de Ouro. As duas laterais serão alteradas. Na direita, Ruy está suspenso pela expulsão diante do Cruzeiro e deve ser substituído por Patrício. Na esquerda, o titular Gílson foi dispensado até segunda-feira após a morte de sua mãe. O meia Alex será deslocado para a posição. Outra mudança utilizada é no meio campo, com a manutenção de apenas um volante: Emerson. No caso, Simão entraria no lugar de Leandro Guerreiro, abrindo outras duas vagas no meio campo para as entradas, provavelmente, de Dinelson e Esquerdinha. Outra opção é Marquinhos. No ataque, o técnico Barbieri está sendo pressionado a dar uma chance a Evandro Roncatto, tricampeão mundial Sub-17 há duas semanas na Finlândia. Ele vai se revezar com Ricardo Lobo no comando de ataque. Enquanto isso, Rodrigão, artilheiro do time com nove gols, e o reserva Creendence, com cinco gols, continuam de fora dos planos da comissão técnica. O goleiro Fernando, recuperado de lesão, está confirmado.