Guarani vai ao Sul e aposta nos garotos O técnico do Guarani, Barbieri, resolveu apostar na receita que deu certo na última rodada e confirmou seis jogadores revelados pelo próprio clube em campo para jogar neste sábado, às 18 horas, contra o Internacional, no estádio Beira Rio, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Simão, Juninho, Alex, Reinaldo, Dinelson, Roncatto e cia. terão a missão de vencer os gaúchos fora de casa para seguir na busca por uma das vagas à Taça Libertadores da América de 2004. Com 43 pontos conquistados até agora, o time de Campinas ocupa a décima posição, com 12 vitórias, sete empates e 11 derrotas.