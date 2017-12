Guarani vai apostar na base do ano passado no início da Série A2

Após a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro no final da temporada passada, o Guarani renovou boa parte do elenco, com 11 contratações para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Mesmo assim, os remanescentes de 2016 vão ter a preferência do técnico Ney da Matta no time para a estreia contra o Oeste, marcada para as 11 horas deste sábado, no Brinco de Ouro.

No total, sete jogadores que disputaram a Série C no ano passado devem ser escalados no time titular. O goleiro Leandro Santos, que era dúvida por conta de uma lesão muscular na coxa, voltou a treinar na última segunda-feira e deve atuar normalmente. Ele é unanimidade na posição, que ainda tem Passarelli e os recém-contratados Flaysmar e Luis Henrique.

A defesa deve ser formada por dois remanescentes na lateral, Lenon na direita e Gilton na esquerda, e dois novatos na zaga - Diego Jussani está garantido, mas o treinador ainda não definiu se ele fará parceria com Philipe Maia ou Alef.

No meio de campo, a novidade fica por conta do volante Escobar, homem de confiança de Ney da Matta, com que conquistou o título da Série C no ano passado pelo Boa. O outro nome no setor de contenção será Auremir.

Mais adiantados, Fumagalli e Marcinho devem formar o setor criativo ao lado de Renato Henrique ou Denis Neves, que se recupera de dores na canela. Braian Samudio, outro nome que chegou do Boa a pedido de Ney, será o homem do ataque.

O time campineiro deve ir a campo com Leandro Santos; Lenon, Alef (Philipe Maia), Diego Jussani e Gilton; Escobar, Auremir, Marcinho, Fumagalli e Renato Henrique; Braian Samudio.