Guarani vai atrás de Adriano Chuva Depois de anunciar a contratação do goleiro Jean, do Vitória, a diretoria do Guarani segue na tentativa de acertar novos reforços para a temporada de 2003. Um dos pretendidos é o atacante Adriano Chuva, que, apesar de ter seus direitos federativos presos ao Cruzeiro, disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Grêmio. A contratação de Adriano Chuva seria um pedido do técnico Jair Picerni, que poderá escolher um jogador do clube mineiro como parte de pagamento da negociação envolvendo o volante Martinez, que se apresenta ao Cruzeiro no início de janeiro. O Guarani não chegou a um acordo para a permanência de Sérgio Alves, que exigia mais do que os R$ 40 mil que recebia pelo contrato anterior. Ele foi o artilheiro do time no Brasileiro, com 12 gols, e estaria acertando sua transferência para o Flamengo.