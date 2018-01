Guarani vai atrás de novos reforços A diretoria do Guarani espera anunciar ainda esta semana mais reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Depois de apresentar o volante Rafael, do Rio Branco, e o meia Renato Medeiros, da Portuguesa Santista, outros nomes ainda devem chegar ao estádio Brinco de Ouro. Durante esta semana o procurador do meia Ricardinho, do Marília, esteve conversando com dirigentes do Guarani para ouvir a proposta do clube, uma vez que o acerto com o São Paulo está cada vez mais distante. Além dele, o meia Igor, destaque do Rio Branco no último Paulistão, também interessa. Apesar de outros clubes do Brasil, como o Fluminense, terem se mostrado interessados na contratação do jogador, no Guarani a esperança de tê-lo em seu elenco em 2003 ainda existe. Alheio aos trabalhos da diretoria, o técnico Pepe segue preparando sua equipe para enfrentar o Grêmio, sábado, às 18 horas, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Satisfeito com o rendimento do time na estréia diante do Vasco da Gama, o treinador deverá manter a mesma equipe que venceu por 4 a 2. O volante Rafael pode ter sua estréia adiada para a terceira rodada. Isso porque o Guarani ainda não acertou uma pendência financeira que tem com o Rio Branco referente aos empréstimos do próprio Rafael e do zagueiro Gilmar Lima.