Guarani vai contratar psicólogo para Simão O temperamento explosivo do volante Simão está preocupando o Guarani. O jogador já levou 8 cartões vermelhos na temporada e chegou a brigar com os próprios companheiros em alguns treinos. Por isso, a diretoria do clube de Campinas quer contratar um psicólogo para ajudar o jovem atleta de 20 anos. No treino de quarta-feira, Simão protagonizou mais uma confusão, ao brigar com o companheiro Patrício. Antes, no dia 21 de maio, já tinha sido expulso do treinamento após falta violenta em Guilherme, jogadores dos juniores. Segundo o técnico Barbieri, Simão "tem estopim curto, mas precisa mudar para não prejudicar o time e ele próprio". Só nesta temporada ele foi expulso 8 vezes. Cinco pelo Campeonato Paulista Sub-20, dois pelo Brasileiro, contra Paraná e Flamengo, e uma ocasião quando defendia a seleção brasileira Sub-20 nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos - ao levar vermelho na estréia do Braisl, perdeu a vaga vaga de titular no time. Enquanto o psicólogo não começa seu trabalho, a diretoria já avisou que vai multar Simão pela briga no treino, mas não divulgou o valor. Apesar disso, ele continua na equipe titular do Guarani e já está escalado para enfrentar o Coritiba, domingo, no Brinco de Ouro. "Não posso penalizar o time", justificou o gerente de futebol do clube, Neto Ferreira. Assim, o time está praticamente definido com Nenê no lugar do zagueiro Bruno Quadros, suspenso com três cartões amarelos. O volante Émerson ainda é dúvida, porque sente dores na perna direita. Negociado - A diretoria confirmou a saída do zagueiro Paulão, que se transferiu para o Al Khor, do Catar, time dirigido pelo brasileiro Renê Simões. O jogador de 29 anos realizou 30 jogos pelo Guarani e marcou três gols. Ele, que vai receber US$ 80 mil pelo contrato com o clube árabe, está cumprindo suspensão de 60 dias (vence no próximo dia 7) por agressão ao árbitro Lourival Dias Filho na derrota de 5 a 2 para o Fluminense.