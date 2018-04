Guarani vai decidir futuro de Sinval Reviravolta na novela Sinval no Guarani. Nesta sexta-feira o atacante mudou de idéia e resolveu trocar o time campineiro pela Portuguesa, comunicando sua decisão por telefone para o gerente de futebol, Neto Ferreira. O problema é que clube não aceita rescindir o contrato com o jogador, que só vence em setembro. "Desde o início eu falei que não ia liberar o jogador, porque ele tem contrato com o Guarani", reafirmou Neto, que passou o caso para uma decisão da diretoria. A discussão começou na quarta-feira, quando o jogador chegou ao Brinco de Ouro disposto a rescindir seu contrato para defender a Portuguesa. Na quinta-feira ele foi convencido a ficar no clube, mas agora, de novo, mudou de idéia. O problema maior é que Sinval alega estar com três meses de salários atrasados. Nos últimos meses, o clube pagou apenas os valores registrados em carteira, deixando de lado os valores correspondentes aos direitos de imagem. Sinval admite até recorrer à Justiça do Trabalho para definir sua situação. Ele teria que pagar uma multa contratual de R$ 2 milhões para deixar o Guarani. Para evitar ficar sem nenhum centroavante, o clube reativou os contatos com Luis Taveira, procurador de Zé Carlos, do Botafogo Carioca. Ele já defendeu o clube ano passado, mas atuou poucos jogos por causa de uma fratura no pé. O time continua treinando na cidade de Monte Sião sob o comando do técnico Zé Mário. O meia Souza, de 23 anos, assinou contrato e já se juntou ao grupo que vai disputar o torneio Rio-São Paulo. O lateral-esquerdo Jadílson renovou seu contrato por mais seis meses, num acordo fechado pelo empresário Wilson Gottardo. Ele deve se apresentar em Monte Sião na segunda-feira.