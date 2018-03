Guarani vai ganhar mais confiança A boa vitória sobre o Internacional na última rodada do Campeonato Brasileiro deu ao técnico Pepe a certeza de que o Guarani está ganhando confiança dentro da competição. Depois de quebrar um tabu de quatro jogos sem vitórias, o treinador sabia que o time vinha jogando bem e que um resultado como o obtido diante dos gaúchos seria fundamental para o crescimento do time. "O Guarani é muito forte e mostrou isso diante do Internacional. Acredito que o time agora vá se soltar e jogar com mais naturalidade", elogia o treinador, lembrando do bom empate de 1 a 1 diante do Juventude, em Caxias do Sul. Para manter a boa fase, Pepe deverá fazer apenas uma mudança para enfrentar o Flamengo, domingo, no estádio do Maracanã. Mesmo sendo elogiado pela boa marcação exercida contra o Inter, o lateral-esquerdo Gílson volta para o banco de reservas. Alex, titular da posição, cumpriu suspensão e deve enfrentar os cariocas.