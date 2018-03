Guarani vai homenagear ex-jogadores A diretoria do Guarani continua à caça de ex-craques que já passaram pelo estádio Brinco de Ouro. O objetivo é homenagear a todos no próximo sábado cedo, quando haverá uma solenidade para comemorar os 50 anos de fundação do estádio. Até agora 72 ex-jogadores já estão relacionados, mas existe a expectativa de se chegar aos 100 inscritos. Na contramão da história do futebol brasileiro, a direção do clube pretende resgatar a imagem dos jogadores que vestiram a camisa do Guarani. "Eles integram o nosso patrimônio" assegura Milton Fernandes Alves, responsável pela organização do evento, que terá como principal atração um jogo entre ex-jogadores do time campeão brasileiro de 1978 contra um time do Palmeiras montado por Rosemiro. Os dois times protagonizaram a final daquele ano e, coincidentemente, também participaram da inauguração do Brinco de Ouro, em amistoso vencido pelo time de Campinas, por 3 a 1. Nos últimos anos, a administração procurou dar oportunidade a ex-jogadores, como Neneca, campeão brasileiro em 1978 e atual treinador de goleiros das divisões de base. O maior exemplo, porém, é de Jorge Mendonça, ídolo que reinou na temporada de 1982, quando marcou quase 60 gols na temporada. Atualmente ele participa do "Projeto Bugrinho", que envolve crianças carentes. Antes ele amargou anos de ostracismo. A empresa Umbro que é parceira do clube também aproveitou a data para lançar uma camisa comemorativa, dourada e com detalhes em verde. Existe já uma lista de espera pela compra de 780 camisas, apesar do preço nada acessível: R$ 99,80. A fornecedora, porém, está com dificuldades na produção, uma vez que tem priorizado a venda da camisa do Santos, a mais procurada de momento.