Guarani vai lançar novo centroavante O discurso de que em time que está ganhando não se mexe caiu por terra no Guarani. Meio que por acaso, o técnico Barbieri vai mudar o ataque para o jogo contra o Paysandu, domingo, às 16 horas, no estádio Mangueirão, em Belém, pelo Campeonato Brasileiro. A grande novidade será a presença de Ricardo Lobo, de 19 anos, no comando de ataque. No começo da semana ele era apenas um segundo reserva. O titular era Creedence, que chegou a perder a vaga para Rodrigão no coletivo desta sexta-feira cedo. Mas o atacante se contundiu, deixou o campo e abriu espaço para a entrada de Ricardo Lobo. A nova revelação do clube fez os dois gols dos titulares, garantindo uma camisa de titular. Com 31 pontos e na décima posição do Brasileirão, o time de Campinas deve entrar em campo para buscar a terceira vitória consecutiva com Jean; Ruy, Paulão, Bruno Quadros e Gílson; Emerson, Reinaldo, Esquerdinha e Dinelson; Wágner e Ricardo Lobo. A diretoria do Guarani promete muita festa no dia 13 de agosto, quando o time comemora o Jubileu de Prata pelos 25 anos do título do Campeonato Brasileiro de 1978. Além disso, um jogo entre os campeões e uma seleção brasileira de masters acontece no estádio Brinco de Ouro. Os jogadores campineiros deverão usar uma camisa prateada, que será vendidas para os torcedores ao preço de R$ 99,90.