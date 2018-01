Guarani vai mudar após goleada em Goiás Irritado com a apatia do Guarani na derrota de 3 a 0 sofrida diante do Goiás no último domingo, o técnico Barbieri já anunciou que deve fazer mudanças no time que enfrenta o Bahia, sábado, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Após o jogo o treinador soltou o verbo e criticou o time inteiro. Mas o principal alvo das críticas foi o meia Simão, que há três jogos vem desagradando. Segundo o comandante bugrino, ele poderá até deixar a equipe. "Pretendo ter uma conversa muito séria com o Simão. Ele precisa decidir o que quer da carreira, da posição e, dependendo disso, poderei até tirá-lo do time", esbravejou Barbieri. No entanto, as críticas não pararam por aí. O treinador afirmou ser inadmissível um time tomar três gols de cabeça em bolas paradas como aconteceu em Goiânia. Para ele, a falta de atenção dos defensores foi a principal causa da derrota. "Durante o jogo falei que cada um tinha que marcar um adversário, mas não foi isso que aconteceu. Agora precisamos conversar nesta semana para colocar tudo em ordem", respondeu Barbieri. Duas mudanças são prováveis nas laterais. Ruy, após cumprir suspensão, voltará no lugar de Patrício na lateral direita. Na lateral-esquerda, GÍlson, recuperado de contusão, deve entrar para o deslocamento de Alex ao meio campo. Com a derrota para o Goiás o Guarani acumula mais de cem dias sem vencer fora de casa. A última vitória foi no dia 13 de julho, quando o time alviverde bateu o São Caetano, no ABC, por 2 a 0.