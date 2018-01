Guarani vai mudar contra o Bahia O Guarani pode sofrer várias mudanças na sua segunda participação dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, domingo, diante do Bahia, no estádio Brinco de Ouro. Quem deixou esta possibilidade aberta foi o técnico José Carlos Serrão, que promete fazer várias experiências durante os treinamentos da semana. Os primeiros testes aconteceram nesta terça-feira, quando houve um jogo-treino diante do Guaçuano, com vitória do Guarani, por 2 a 0. "Usei alguns jogadores que gostaria ver de perto, mas quero testar mais vezes". A idéia é usar alguns dos jogadores agora disponíveis, como o volante Careca, o meia Héverton e os laterais Adauto e Gilson, liberados pelo departamento médico. Na estréia, o time campineiro perdeu para a Portuguesa de Desportos, por 2 a 1.