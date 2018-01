Guarani vai mudar contra o Santo André Passada a euforia pela boa apresentação no dérbi com a Ponte no último sábado, o técnico Jair Picerni já começa a trabalhar o Guarani para o próximo jogo, sexta-feira, fora de casa, contra o Santo André, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Ocupando a 12ª posição, com 5 pontos, o time deverá ter três mudanças. O principal desfalque é o meia Simão, que foi para o Atlético-PR. Mas existe a possibilidade do meia Tucho, contratado junto ao Atlético-MG, fazer sua estréia. Outra hipótese seria a entrada de Cidimar, autor de dois gols no duelo com a Ponte Preta. Certo, por enquanto, são as voltas do lateral-esquerdo Gílson e do volante Careca, que estavam suspensos. Eles entram nas vagas de Mariano e Marlon, respectivamente. Ainda nesta semana, deve chegar a Campinas o meia Rodriguinho, emprestado pelo Atlético-PR. A diretoria do Guarani não sinaliza com mais contratações, pelo menos, para o Paulistão.