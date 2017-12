Guarani vai para "quatro decisões" A surpreendente vitória do Guarani sobre o Palmeiras, por 2 a 0, sábado à noite, em São Paulo, devolveu ao time campineiro as chances de ainda sonhar em evitar o rebaixamento dentro do Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Jair Picerni reconhece as dificuldades e pede aos seus jogadores que encarem os últimos quatro jogos "como decisões". Segundo Picerni, não há mais como pensar em outro resultado. "Infelizmente nós ficamos muito para atrás, mas vamos tentar a recuperação", promete, lembrando que a vitória de sábado foi justa "pelo empenho do time e pela disposição de sempre se buscar os gols". Mesmo com a vitória, o Guarani ainda é vice-lanterna, com 43 pontos, e continua com o pior ataque da competição, com 37 gols. A diretoria, que cometeu verdadeiras barbaridades nesta temporada, tentou puxar os méritos da vitória para seu lado, considerando correto o afastamento de nove jogadores no início da semana, que foi toda tumultuada no Brinco de Ouro. O presidente José Luiz Lourencetti, que promete cumprir seu mandato até dezembro de 2007 apesar das críticas, antecipou o acordo para a permanência do técnico Jair Picerni e de toda a comissão técnica para o próximo ano. "Existe mesmo aí um projeto, mas faltam ainda alguns detalhes", desconversou o técnico que já teve duas experiências positivas de acesso da Série B para a Série A: com o São Caetano, em 2000, e com o Palmeiras, campeão em 2003. O time começa a pensar, a partir desta segunda-feira, no jogo contra o Botafogo, sábado, em Niterói. Dois desfalques são certos: o zagueiro Thiago, expulso, e o lateral-esquerdo Patrick, suspenso com três cartões amarelos.