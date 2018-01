Guarani vai reforçar marcação contra Flu O Guarani reforçou o sistema de marcação para enfrentar o Fluminense, neste domingo, às 18 horas no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O experiente técnico José Macia, o Pepe, acha que o time precisa "pegar mais" para finalmente conseguir sua primeira vitória fora de casa. Apesar da vitória sobre a Ponte Preta, por 2 a 0, no dérbi, o técnico não se furtou em mudar a escalação. "Se estou mudando é porque acho que vai ficar mais fácil para o time", explicou. O treinador escalou Ruy na lateral direita no lugar de Simão e manteve Leandro Guerreiro no meio-campo, tirando Esquerdinha. "O Leandro teve grande atuação no dérbi e seria injustiça sacá-lo por causa da volta de Emerson (que cumpriu suspensão)". O Guarani está armado no esquema 3-5-2, mas com dois volantes para dar maior proteção à defesa. Pepe acredita que a segunda vitória seguida seria o suficiente para dar "auto-suficiência" ao time, que soma 18 pontos. "Não podemos viver do passado. Vencemos o dérbi, mas agora precisamos nos concentrar no campeonato", insistiu o técnico durante toda a semana, na tentativa de quebrar o entusiasmo natural provocado pela vitória sobre o rival.