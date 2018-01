Guarani vai ter duas estréias no sábado O Guarani deverá ter duas estréias no jogo contra o União Barbarense, neste sábado à tarde, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O atacante Edmílson e o lateral-esquerdo Galego, contratados do Santo André nesta semana, estão confirmados pelo técnico Luiz Carlos Ferreira como titulares. Ambos chegaram terça-feira do Santo André, foram incorporados ao elenco e ganharam camisas de titulares. Eles substituirão, respectivamente, Adavílson e Jonas, este último cumprindo suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo recebido na derrota para o São Raimundo, por 3 a 0. Outra novidade será a volta do zagueiro João Leonardo. Ele disputou o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira, em junho, e retorna à equipe em lugar de Preto. Ferreira não ficou satisfeito com a atuação do Guarani na derrota por 3 a 0 para o São Raimundo e criticou principalmente a defesa. Com 19 pontos, o time de Campinas ocupa a 12.ª posição.