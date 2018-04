Guarani vai ter força máxima para buscar vaga de acesso na Série A2 paulista

De forma geral, o Guarani considerou o empate sem gols contra o XV de Piracicaba como um bom resultado pelas semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. O desafio agora é garantir a vaga no jogo de volta, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Para assegurar o acesso, o time vai ter força máxima.

Mesmo porque um novo empate leva a definição da vaga para os pênaltis. Por isso, a suposta vantagem de ter empatado fora de casa é bastante relativa. Além do fato de que o XV de Piracicaba foi o único a vencer o Guarani no estádio Brinco de Ouro na fase de classificação, fazendo 1 a 0.

O técnico Umberto Louzer já adiantou que pretende mesmo mandar a campo o que tem de melhor, devendo fazer apenas treinos de manutenção. "Agora é o momento de preparar o lado psicológico porque é o que mais será exigido de nossa parte", explicou.

O que ele acha importante é que os jogadores não entrem na onda de empolgação da torcida. Foram 2.500 torcedores até Piracicaba (SP), no último sábado, e a expectativa é de 15 mil neste jogo de volta. Perto de cinco mil ingressos já tinham sido contabilizados até o início da noite desta segunda-feira.

MELHOR CAMPANHA

Além de ir à final, o Guarani espera confirmar a decisão, em jogo único, no estádio Brinco de Ouro, inicialmente marcado para este sábado. Com 32 pontos até aqui, a vitória simples sobre o XV de Piracicaba o qualifica como dono da melhor campanha. O empate, mas com vitória nos pênaltis, o deixaria com 33 pontos e poderia ser alcançado pelo Oeste, com 30 e que pode também chegar aos 33 se vencer o São Bernardo nesta terça-feira.

Daí seriam utilizados os critérios de desempate. Os clubes, neste caso, teriam o mesmo número de vitórias (10) e definiriam no saldo de gols, que atualmente é favorável ao Guarani: 13 a 9. O Oeste teria que fazer cinco gols para não levar a definição aos gols marcados porque daí a vantagem do time campineiro é bem maior: 31 a 24.