Guarani vai usar dois volantes contra o Flu O Guarani deve ter dois volantes com características de marcação contra o Fluminense, domingo à tarde, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico José Macia, o Pepe, não escondeu sua aprovação pela grande atuação de Leandro Guerreiro na vitória sobre a Ponte Preta, por 2 a 0, no dérbi, e pretende mantê-lo como titular. Acontece que Emerson, o outro volante, cumpriu suspensão automática e volta ao time. No caso, Esquerdinha seria apenas opção no banco de reservas e a formação com dois volantes seria semelhante a usada em alguns jogos anteriores, quando Reinaldo, servindo a seleção brasileira Sub-20, atuou no meio campo. Esta seria a única mudança no time em relação ao que venceu o arqui-rival. Mas outras duas mudanças serão testadas no coletivo previsto para esta sexta-feira à tarde no gramado do Brinco de Ouro: as entradas dos laterais Ruy, na direita, e Gilson, na esquerda, para as saídas, respectivamente, de Simão e Alex, dois meias que est ão sendo improvisados como alas. O Guarani ainda não venceu fora de Campinas. Na verdade, o time só ganhou dois jogos fora do seu estádio nesta temporada, curiosamente, sobre seu maior rival, a Ponte Preta, tanto pelo Campeonato Paulista como pelo Brasileiro.