Guarani vence América-MG e avança O Guarani passou para a segunda fase da Copa do Brasil ao vencer o América-MG, por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O time paulista repetiu o placar do primeiro jogo, quando também fez 2 a 1, no estádio Independência, em Belo Horizonte. O próximo adversário será o Paraná, que eliminou o Bragantino. Mesmo com a vantagem de poder empatar em casa, o Guarani começou o jogo num ritmo alucinante. Tanto que marcou um gol e perdeu três grandes chances nos 25 minutos iniciais. O gol foi marcado, aos 10, pelo meia Luis Fernando Martinez, que driblou um adversário e chutou com efeito. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar. O América conseguiu equilibrar o jogo a partir dos 25 minutos. E conseguiu empatar aos 33, quando Renaldo aproveitou de cabeça o cruzamento de Rinaldo. No segundo tempo, o time mineiro voltou melhor. O técnico Jair Pereira, que fez sua estréia no lugar de Flávio Lopes, trocou o esquema 4-4-2 pelo 4-3-3, diminuindo os espaços do Guarani na saída de bola. Jogando assim, o América quase fez o segundo, quando Renaldo mandou a bola na trave do goleiro César. Mas o Guarani soube se defender e explorar os contra-ataques. No final, aos 38 minutos, o time de Campinas fez o gol da vitória. O atacante Zé Afonso, que tinha entrado no segundo tempo e fazia sua estréia, aproveitou o rebote do goleiro Ranieri após o chute de Martinez e marcou de cabeça. ?Foi um jogo de paciência, mas merecemos a vitória", resumiu o técnico Zé Mário.