Guarani vence dérbi e garante vaga O 175º dérbi de Campinas entrou para a história como uma conquista especial para o Guarani. Além de vencer o seu maior rival, a Ponte Preta, no seu estádio, o Moisés Lucarelli, garantiu uma vaga nas quartas-de-final do Campeonato Paulista. A vitória deste domingo por 3 a 1 foi indiscutível e plenamente justa de um time mais compacto e unido diante de outro desfigurado e despersonalizado. O Guarani chegou aos 12 pontos dentro do grupo 1 e assegurou o segundo lugar atrás do União Barbarense, com 13 pontos. A Ponte ficou com apenas quatro pontos, restando apenas se organizar para não dar vexame no rebolo que reunirá 12 times e o pior deles será rebaixado. O penúltimo colocado disputa uma repescagem com o vice da Série A-2 de 2003. Em busca da vitória, o Guarani levou sorte ao abrir o placar antes do primeiro minuto de jogo. Marquinhos tentou o cruzamento e o apavorado Izaías vacilou tocando no ângulo contra suas próprias redes aos 40 segundos. O gol tirou a tranqüilidade dos ponte-pretanos, diante de um adversário que atuava compacto e bem armado na marcação. No abafa, a Ponte Preta empatou, depois que Adrianinho salvou uma bola perdida e Sérgio Alves se antecipou ao goleiro Jean para marcar aos 27 minutos. No intervalo os jogadores da Ponte Preta demoraram 25 minutos para retornar ao gramado. Mas quem mudou o jogo foi Giba técnico do Guarani, que tirou o sonolento Rodrigão para a entrada do rápido Wagner. Ficava clara a sua opção pelos contra-ataques. Do outro lado, Abel Braga, técnico da Ponte, não mexia, e tampouco acertava o time escalado equivocadamente com Elivélton no banco. O plano de Giba funcionou bem. O Guarani poderia sair na frente aos 13 minutos, quando Lúcio foi derrubado infantilmente por Izaias, cometendo pênalti. Marquinhos bateu forte, mas mandou a bola no travessão. Abel resolveu mudar. Mas errou novamente. Tirou o artilheiro Sérgio Alves para a entrada de Lucas. O Guarani desempatou na base da velocidade, como tinha planejado. O zagueiro Marinho tentou recuar uma bola para o goleiro Alexandre Negri, mas Wagner se antecipou e marcou aos 23 minutos. O próprio Wagner criou outra chance de ouro, quando saiu sozinho no meio-campo e tocou para Alexandre que perdeu o tempo da bola. A Ponte tentou o empate na base do "bumba meu boi". Lucas teve duas boas chances aos 36, num chute espirrado, e aos 38 minutos, de cabeça, quando o goleiro Jean apareceu bem para a defesa. O castigo veio em seguida. Outra vez Wagner puxou o contra-ataque e deixou Esquerdinha livre para avançar e marcar na saída do goleiro, aos 42 minutos. A torcida bugrina antecipou o início do carnaval na cidade. O Guarani ampliou sua vantagem nos confrontos sobre o rival, chegando à sua 62ª vitória, contra 56 da Ponte. E uma vitória especial. Ficha Técnica Ponte Preta - Alexandre Negri; Luciano Baiano, Marinho, Rodrigo e Ronildo; Fabinho, Izaías (Roberto), Luizinho Vieira (Vaguinho) e Wesley; Sérgio Alves (Lucas) e Adrianinho. Técnico: Abel Braga. Guarani - Jean; Patrício, Paulão, Bruno Quadros e Gilson; Émerson, Leandro Guerreiro, Marquinhos (Reinaldo) e Esquerdinha; Lúcio (Alexandre) e Rodrigão (Wágner). Técnico: Giba. Gols - Izaías (contra) 40 segundos e Sérgio Alves aos 27 minutos do primeiro tempo; Vágner 23 e Esquerdinha aos 42 minutos do segundo tempo. Árbitro - Sálvio Spínola Fagundes Filho. Cartão amarelo: Esquerdinha, Luizinho Vieira, Leandro Guerreiro, Jean, Wagner, Émerson , Vaguinho e Lucas. Público: 8.803 pagantes. Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.