Guarani vence e fica entre classificados no Paulista A-2 Foi por apenas um gol, mas a vitória do Guarani sobre o lanterna Osvaldo Cruz, por 1 a 0, neste domingo, no Brinco de Ouro, lhe conduziu pela primeira vez ao grupo dos oito times classificados para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2. Esta foi sua quarta vitória consecutiva, chegando aos 24 pontos, em sétimo lugar. O Osvaldo Cruz continua com 11 pontos, a caminho do rebaixamento. O Botafogo bateu o XV de Jaú, por 2 a 0, mesmo placar da vitória do Taquaritinga sobre o Mirassol. O Botafogo subiu para a sexta colocação, com 24 pontos, enquanto o Taquaritinga é o oitavo, com 22, mesma pontuação do Mirassol, nono, que perde no número de vitórias (6 contra 5). Derrotado, o XV de Jaú está na 17.ª colocação, com 16 pontos. Em Santos, o São José arrancou um empate no final do jogo com a Portuguesa Santista. O jogo terminou 1 a 1 e o São José pulou para a quinta colocação, com 25 pontos, enquanto a Portuguesa Santista segue em posição intermediária, na 14.ª posição, com 19 pontos. De manhã, no Palestra Itália, nos jogo dos desesperados, o Comercial conquistou um bom resultado ao bater o Palmeiras B, por 2 a 1 e deixar a zona do rebaixamento, pulando para a 15.ª colocação, com 19 pontos. O Palmeiras B é o 18º, com 15 pontos. Taubaté x Atlético Sorocaba e Oeste x Mogi Mirim completam a 16.ª rodada nesta segunda-feira.