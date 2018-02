Guarani vence e fica perto de vaga na Série A-2 do Paulista O Guarani deu um passo importante para se classificar para a segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista ao vencer a Internacional, por 2 a 0, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Com 28 pontos, o time está em quinto lugar e só precisa de um empate diante do Atlético, domingo, em Sorocaba, para não depender de outros resultados. O Mirassol, com 28 pontos, se classificou beneficiado pelos resultados e pelo confronto direto em Sorocaba. O Atlético Sorocaba perdeu a chance de antecipar sua vaga ao perder para o Botafogo, por 3 a 2, após estar vencendo por 2 a 0, em Ribeirão Preto. O time sorocabano ficou com 26 pontos, em nono lugar, enquanto o Botafogo saltou para a sexta posição, com 27 pontos. Em outro jogo da noite, em casa, o XV de Jaú venceu a Portuguesa Santista, por 3 a 1, chegando aos 22 pontos e se livrando do rebaixamento. A Santista, com 19 pontos, em 17.º, ainda corre risco. A Internacional, com 22 pontos, em 13.º, está livre do rebaixamento e sem chances de classificação. Por enquanto, estão classificados quatro clubes. Portuguesa, líder, com 35 pontos, União São João, com 34, e Rio Preto, com 31, além de Mirassol, com 28 pontos. Restam ainda quatro vagas para se completar oito times. Estes clubes vão se enfrentar dentro de cada grupo, em turno e returno, num total de seis jogos. Ao final, os dois primeiros colocados de cada grupo vão assegurar o acesso para a Série A-1 em 2008. As últimas quatro vagas e os quatro times rebaixados serão definidos na rodada de domingo, a partir das 15 horas. Na briga contra o rebaixamento, seis times ainda estão ameaçados: Taubaté, com 16 pontos, Osvaldo Cruz e Nacional, com 17, Portuguesa Santista e Palmeiras B, com 19, Comercial, com 21 pontos.