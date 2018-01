Guarani vence e se aproxima do G-8 O Guarani voltou a ver de perto uma vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer, na tarde deste sábado, o União Barbarense, por 4 a 0, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Foi a quinta vitória em nove jogos desde a chegada do técnico Luiz Carlos Ferreira ao Guarani e a primeira do ano por quatro gols de diferença. "É importante demarcarmos nosso território, para respeitarem quando vierem aqui", ressaltou o técnico Ferreira ao final da partida. O resultado deixou o Guarani na nona colocação, com 22 pontos. O União Barbarense continuou com 17 pontos e é o 18.º, ainda na zona do rebaixamento. O Guarani dominou o primeiro tempo e pouco deixou o União Barbarense arriscar a gol. Depois de algumas oportunidades perdidas, o time de Campinas abriu o placar aos 38 minutos, com o volante Rodrigo Sá batendo firme na saída do goleiro Neneca. No segundo tempo, o time campineiro dominou o jogo e marcou dois gols em dois minutos. Aos 16 Valdir fez contra e aos 18 o estreante Edmílson completou cruzamento de Wágner. O quarto gol saiu aos 42 minutos, com Fábio Costa.