Guarani vence Figueirense em 45 minutos O Guarani precisou de apenas 45 minutos para ganhar do Figueirense por 3 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Brinco de Ouro. Foi a primeira vez que o time de Campinas venceu dois jogos seguidos no Campeonato Brasileiro - fez 1 a 0 no Atlético-PR na rodada passada -, chegado aos 31 pontos. A equipe catarinense segue com 28. O jogo foi decidido ainda no primeiro tempo, quando o Guarani marcou os três gols. Dois deles foram feitos por Dinelson, de apenas 17 anos. O Guarani abriu o placar logo aos 7 minutos, numa jogada que começou pelo lado direito do ataque e Dinelson aproveitou para chutar no ângulo esquerdo do goleiro Edson Bastos. O segundo gol saiu 10 minutos depois, num lance individual do lateral-esquerdo Gilson. Ele roubou a bola no meio-de-campo, tabelou com Wagner e recebeu dentro da área. Mesmo sem ângulo, fez 2 a 0. Aos 34 minutos, Dinelson apareceu outra vez. Desta vez, Wagner fez o cruzamento da direita, a bola passou por toda a área e sobrou para o jovem meia chutar de perna esquerda. "Tomar três gols no primeiro tempo atrapalha qualquer esquema tático", lamentou o técnico Artur Neto, do Figueirense. Ele ainda tentou mudar o panorama no segundo tempo, colocando Pedro e Jeovânio no intervalo e, depois, Roberto no lugar de Edmilson. Mas a tarde não era mesmo dos catarinenses. Aos 23 minutos, Jeovânio torceu o joelho e como o time já tinha feito as três substituições, ficou com um a menos em campo. O Guarani manteve a mesma seriedade até o final, sem sofrer perigo. Na próxima rodada do Brasileiro, o Guarani vai enfrentar o Paysandu, em Belém, enquanto o Figueirense tentará a reabilitação em casa contra o lanterna Goiás.