Guarani vence Fluminense por 2 a 0 O Guarani conseguiu sua reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série A, ao vencer o Fluminense, por 2 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A vitória foi justa, mas o resultado poderia ser outro caso o time campineiro tirasse proveito da fragilidade dos cariocas. O Guarani, agora, tem 53 pontos, e mantém vivo o sonho de ainda lutar por uma vaga na Taça Libertadores. Já o Fluminense vai passar toda a 37ª rodada na vergonhosa penúltima posição, com 38 pontos e a caminho da Série B. A 13ª vitória em casa também teve um gosto de vingança para o Guarani que no primeiro turno tinha sido goleado pelo time carioca por 5 a 2. O Guarani dominou todo o primeiro tempo, não só por avançar a marcação como também pela postura totalmente defensiva do Fluminense. O técnico Renato Gaúcho armou uma retranca. Ele preferiu escalar o time no esquema 3-5-2, mas com os dois alas, Jancarlos e Jadilson, ficando muito fixos. O time campineiro diminuiu os espaços e passou, com facilidade, a criar chances de gol. Mas abriu o placar, num pênalti, cometido pelo imprudente Augusto sobre o habilidoso Alex. Aos 21 minutos, Rafael Silva cobrou bem para fazer 1 a 0. Os bugrinos ainda tiveram outras chances, sem contar com as boas defesas do goleiro Kléber. Já o Fluminense não tinha nenhum poder ofensivo, uma vez que a bola simplesmente não passava do meio campo. Romário ficou isolado entre os zagueiros sem nada poder fazer. Faltou categoria ao Fluminense, um time que beirou a mediocridade. O Guarani poderia ter ampliado o placar não fosse o excessivo erros de passes. Para o segundo tempo, o Fluminense abandonou o 3-5-2 com Thiago entrando no lugar de Augusto. O time também deixou de lado a postura defensiva e até tentou criar mais no ataque. Mas sem técnica e criatividade, seria difícil mudar o resultado. O Guarani não soube explorar os contra-ataques para conseguir uma vitória mais folgada. Aos 38 minutos, após um levantamento na grande área, Rodrigão arriscou a bicicleta, a bola quicou no chão e entrou: 2 a 0. Romário deixou o campo cabisbaixo, sem criticar os companheiros. ?Não vivemos um bom momento.? Na próxima rodada, o Guarani vai enfrentar o São Paulo, quinta-feira, no Morumbi. Um dia antes, o Fluminense recebe o Corinthians, no Maracanã.