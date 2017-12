Guarani vence Inter de Limeira em amistoso e se anima para Série A2

Em preparação para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, o Guarani fez um jogo-treino com a Internacional de Limeira no final da tarde desta quarta-feira, no Limeirão, e venceu por 2 a 1. Os gols bugrinos foram marcados por Marcinho e Lorran.

Todos os gols do confronto saíram durante o segundo tempo. Aos cinco minutos, Nikão abriu o placar para o time da casa. Depois, aos 14, Marcinho driblou três e chutou para deixar tudo igual. Por fim, Lorran saiu do banco de reservas para fazer o gol da vitória bugrina.

Sem o goleiro Leandro Santos, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda e está fora da estreia no estadual, o técnico Ney da Matta testou o prata da casa Passarelli como titular. No meio de campo, também teve novidade. O lateral-esquerdo Denis Neves foi usado pelo lado direito, com Fumagalli centralizado e Marcinho pelo lado esquerdo.

O treinador fez dez substituições e apenas o zagueiro Phillipe Maia disputou a partida inteira. No próximo sábado, o Guarani faz mais um jogo treino, desta vez contra o Red Bull Brasil, em Jarinu. A estreia na Série A2 está marcada para as 11 horas do próximo dia 28, sábado, contra o Oeste, no Brinco de Ouro.