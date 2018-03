Guarani vence Inter e ajuda Cruzeiro O Guarani deu uma mãozinha para o Cruzeiro ao vencer o Internacional, por 3 a 0, neste domingo à noite, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Após o término da oitava rodada, o time mineiro é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos, dois a mais que o colorado gaúcho, também sozinho na segunda posição. O Guarani atingiu os 11 pontos, mantendo sua campanha regular. Esta foi a terceira vitória do time campineiro em casa, que antes tinha vencido Vasco da Gama e Paraná, além de ter empatado com o Cruzeiro. O resultado ainda manteve um tabu que já dura 14 anos, tempo em que o Guarani não perde para o Inter, em casa. A última derrota aconteceu dia 18 de outubro de 1989 (1 a 0). Curiosamente, o Internacional estava na liderança com um mãozinha do outro time de Campinas, a Ponte Preta, que perdeu dois pontos no STJD (Superior Tribunal de Justiça). O Guarani fez a opção tática mais adequada, iniciando o jogo no 3-5-2. Sem o lateral esquerdo titular, Alex está suspenso, Gilson entrou para marcar, mas o lateral direito Simão ganhou liberdade para atacar sempre apoiado por Wagner. O Inter, mesmo com três volantes e preocupado com a marcação, não conseguiu proteger seu lado esquerdo da defesa onde o reserva Ismael demonstrava muita fragilidade. O primeiro gol do time campineiro, por incrível que pareça, saiu dos seus pés. Ele tentou recuar para Fernando Cardozo que, dentro da grande área, foi surpreendido pela entrada em velocidade de Wágner. O zagueiro cometeu o pênalti, bem anotado pelo juiz. Rodrigão cobrou bem, deslocando o goleiro: bola para um canto, goleiro para outro. Apesar do domínio e da iniciativa do Guarani, o jogo foi equilibrado como atestou o técnico Muricy Ramalho ao descer para os vestiários no intervalo: "O jogo está parelho. Está bom...". Uma de suas recomendações aos seus comandados foi para ter mais atenção na marcação, mas logo no reinicio de jogo aconteceu um lance inesperado. O zagueiro Wilson, da linha intermediária, tentou recuar a bola para o goleiro Clemer. A bola, porém, chegou com força, quicou no gramado e tirou o goleiro do lance com apenas 34 segundos. Reação - Só restava ao Inter buscar a reação. Muricy Ramalho tentou ganhar força ofensiva com as entradas de Nilmar e Junior, respectivamente, nos lugares de Feijão e Cleiton Xavier. Mas não só deixou de ameaçar o goleiro Jean, como abriu espaços para os contra-ataques em velocidade do Guarani. Num deles, Rodrigão marcou o terceiro gol. Esquerdinha tocou para Marquinhos, que ajeitou com carinho para o chute de perna esquerda do centroavante aos 27 minutos. Os gaúchos ainda tiveram a chance de diminuir, quando o juiz anotou um toque de braço do lateral Gilson dentro da grande área: pênalti. Na cobrança forte de Gávilan, aos 41 minutos, a bola foi para fora do gol. Não era mesmo a noite do Internacional. Ficha Técnica Guarani - Jean; Bruno Quadros, Paulão (Nenê) e Juninho; Simão, Émerson, Esquerdinha (Lúcio), Marquinhos e Gílson, Wágner (Jonatas) e Rodrigão. Técnico: Pepe. Internacional - Clemer; Gavilán, Wilson, Fernando Cardozo e Ismael; Geninho, Claiton e Cleiton Xavier (Junior); Diego, Daniel Carvalho e Jéferson Feijão (Nilmar). Técnico: Muricy Ramalho. Gols: Rodrigão(pênalti) aos 17 minutos do primeiro tempo; Wilson (contra) aos 34 segundos e Rodrigão aos 27 minutos do segundo tempo. Árbitro: Jamir Carlos Garcez (DF) Cartão amarelo: Geninho, Jéferson Feijão, Gilson e Jonatas. Público: 4.242 pagantes. Local: Estádio Brinco de Ouro classificação