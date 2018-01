Guarani vence Ituano e lidera grupo O Guarani venceu o Ituano por 2 a 1, de virada, na tarde deste sábado em Itu, e lidera sozinho o Grupo 1 do Campeonato Paulista. A equipe de Campinas chegou aos seis pontos ganhos em dois jogos. O Ituano, após duas derrotas consecutivas, só tem três pontos em três jogos, ficando numa situação difícil em termos de classificação para a segunda fase. O resultado foi justo e o jogo bastante movimentado, principalmente no primeiro tempo. O Guarani marcou pressão a partir do meio-campo, diminuindo os espaços do adversários e tentando chegar ao ataque na base da velocidade. O Ituano, atual campeão paulista, sentiu a dificuldades para atacar, mas abriu o placar logo na sua primeira chance. Aos 17 minutos, Caio driblou um defensor e chutou cruzado no ângulo direito do goleiro Jean, que estava com a visão encoberta, e não conseguiu fazer a defesa. Mas o Guarani reagiu, quando Marquinhos foi derrubado dentro da grande área por Pierre. O mesmo Marquinhos cobrou e empatou aos 29 minutos. O time de Campinas teve uma boa chance para desempatar aos 33 minutos, quando o zagueiro Paulão exigiu uma grande defesa do goleiro André Luiz. O segundo tempo foi equilibrado e disputado num ritmo mais lento. O Guarani se fechou com eficiência e passou a jogar no contra-ataque. E foi assim que o time chegou ao gol da vitória. Aos 31 minutos, Marquinhos lançou Rinaldo em velocidade pelo lado direito do ataque. Ele ganhou do marcador e, mesmo sem ângulo, chutou no canto esquerdo de André Luiz. No finalzinho, Rinaldo perdeu um gol incrível, quando estava sozinho diante do goleiro André Luiz. O líder Guarani, agora, enfrentará o Palmeiras na quarta rodada, dia 9, em Campinas. Coincidentemente o Ituano também pegará o Palmeiras no seu próximo jogo, mas no dia 12 de fevereiro, em São Paulo. Ficha Técnica: Ituano - André Luis; Lima, Erivélton, Eduardo e Lúcio; Pierre, Everaldo, Elson (Juliano) e Caio; Tita (Fernando Gaúcho) e Jean Carlo (Flavinho). Técnico - João Francisco. Guarani - Jean; Patrício, Paulão, Bruno Quadros e Alex; Émerson, Reinaldo, Alexandre (Erick) e Marquinhos; Lúcio (Rinaldo) e Rodrigão (Wagner). Técnico - Giba. Juiz - Bernardino Demonico Junior. Cartão amarelo - Pierre, Lima, Everaldo, Marquinhos, Lúcio, Alexandre, Jean e Émerson. Renda - R$ 19.225,00. Público - 2.189 pagantes. Local - Estádio "Novelli Júnior", em Itu/SP.