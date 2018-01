Guarani vence jogo-treino contra combinado de jogadores desempregados

O zagueiro Léo Rigo, o atacante Lorran e o meia Salamene, todos revelados nas categorias de base do clube campineiro, foram os autores dos gols. Entre os titulares, apenas o goleiro recém-contratado Gatti entrou em campo. No segundo tempo, Pintado promoveu ainda mais experiências, com as entradas de mais jovens da base e do volante sul-coreano Kim.

Os principais nomes do elenco, como o meia Fumagalli e o atacante Flávio Caça-Rato, principal reforço para a próxima temporada, não participaram da atividade porque vão atuar em um amistoso contra o Red Bull na próxima sexta-feira, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

O partida será acompanhada pela torcida, que pode arrecadar o ingresso com um quilo de alimento não perecível ou agasalhos que serão doados para as vítimas da tragédia no município de Mariana (MG).