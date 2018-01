Guarani vence Marília e sai do sufoco O Guarani derrotou o Marília por 2 a 0, neste domingo, em Campinas, e praticamente se livrou do rebaixamento no Campeonato Paulista. A vitória deixou o Guarani com 23 pontos - sua despedida será contra o Palmeiras. Já o Marília segue com 22 e também está ameaçado pelo rebaixamento, pois enfrentará o Santos na última rodada do campeonato. O técnico estreante Roberval Davino surpreendeu ao escalar o Marília no esquema 3-5-2. O Guarani, com vários desfalques, usou o tradicional 4-4-2 e, desta forma, dominou o começo do jogo. Ainda no primeiro tempo, William, do Guarani, e Jean, do Marília, trocaram cotoveladas e tapas e acabaram sendo expulsos aos 24 minutos. No segundo tempo, o Guarani voltou com duas mudanças, com Alemão e Jonas nos lugares de Mariano e Tucho, respectivamente. E deu certo. O primeiro gol saiu aos 18 minutos, quando o zagueiro Juninho apareceu na pequena área para chutar, após bate-rebate provocado na cobrança do escanteio. O segundo gol do Guarani saiu aos 27 minutos, quando Jonas dominou a bola na entrada da área, deu um drible de corpo e chutou com categoria.