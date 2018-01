Guarani vence Marília e se mantém vivo O Guarani voltou a equilibrar a briga por uma vaga no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Marília por 2 a 0, na noite desta sexta-feira, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O time campineiro somou seus primeiros três pontos, subiu para a terceira posição no Grupo B da semifinal e deixou o Marília na lanterna, também com 3 pontos, mas com pior saldo de gols - -2 a -3. O atacante Jonas foi oportunista para marcar o primeiro gol, logo aos quatro minutos. O lateral-esquerdo Júlio César tentou afastar a bola da entrada da área, chutou contra o próprio gol, e o goleiro Guto rebateu nos pés de Jonas que chutou rasteiro. Com a vantagem, o time campineiro passou a jogar nos contra-ataques e o Marília avançou a marcação. A estratégia da equipe visitante foi mais bem sucedida, conseguindo criar as melhores oportunidades, porém, apenas até o momento das finalizações, quando errava muito. "O jogo está perigoso", dizia Jonas ao sair para o intervalo. Realmente o segundo tempo continuou perigoso para o Guarani. O Marília, apesar de ainda ser melhor seguia cometendo o mesmo erro: finalizava mal. Aos 29 minutos, o Guarani, que pouco atacava, marcou o segundo gol. Ênio recebeu passe na entrada da área e chutou de pé direito no ângulo direito, redimindo-se com a torcida, que o vaiava. Os dois times voltam a se enfrentar, quarta-feira, no Estádio Bento de Abreu, em Marília, na abertura do returno.